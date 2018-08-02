В катехизис внесен пункт об осуждении смертной казни

Папа Римский Франциск официально признал смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах.
Соответствующий пункт внесен в катехизис Римско-католической церкви, теперь это ее официальная позиция, сообщается на сайте Святого престола.
В катехизисе прописали слова понтифика о том, что смертная казнь неприемлема, так как ущемляет неприкосновенность и достоинство человека. Католическая церковь также обязалась бороться за отмену смертной казни по всему миру.
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"Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", - говорится в новом тексте.
Изменение принято Конгрегацией доктрины веры – органом, ответственным за обнародование католической доктрины.
Напомним, Китай вернул из-за рубежа более 2,5 тыс. беглых коррупционеров, чтобы казнить.