Во Львовской области госпитализированы 17 человек.
У всех пищевое отравление.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
16 детей в возрасте от 11 до 17 лет и один взрослый поступили во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция".
Выяснилось, что все они проживали и питались в гостинице "Джем Раковец" в с.Раковец (Пустомытовский р-н Львовской обл.).
Напомним, на Волыни произошло массовое отравление на свадьбе.