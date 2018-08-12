Первый звонок в украинских школах может прозвенеть 3 сентября

Линейки, посвященные празднику первого звонка 2018, пройдут в украинских школах и 1, и 3 сентября.
Об этом в ответ на запрос УНН сообщило Министерство образования и науки Украины.
Сообщается, что организацией образовательного процесса школы занимаются самостоятельно.
Соответственно, само учебное заведение принимает решение касательно того, когда именно проводить тот или иной праздник.
В министерстве отметили, что торжественные линейки могут быть проведены как в субботу, 1 сентября 2018 года, так и в понедельник, 3 сентября 2018 года.
Напомним, родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму.