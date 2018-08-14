Супрун посоветовала, как спасти жизнь "офисному планктону"

Время, которое мы тратим на сидение в офисных креслах, машинах или на диване, постепенно нас убивает. А именно - 9% людей по всему миру ежегодно.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.



По ее словам, такой печальный исход можно предотвратить с помощью спорта.

"От 60 до 75 минут умеренной физической активности, таких как ходьба, катание на велосипеде или игра в теннис, нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения - около 8 часов", - рассказала Супрун.



Также она добавила, что чем интенсивнее активность, тем меньше времени нужно, чтобы побороть негативные последствия.



Кроме того, ученые определили, что время перед телевизором значительно опаснее обычного сидения. К тому же, физическая активность в этом случае срабатывает не так эффективно.



"Объяснение следующее: смотря телевизор, мы более склонны кушать нездоровую пищу и долго сидеть на одном месте, чем в рабочее время. Поэтому опасность от малоподвижности возрастает в разы", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Ранее Ульяна Супрун предупреждала, что чрезмерное использование смартфонов меняет поведение человека и негативно влияет на здоровье.