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Главная » Общество » Супрун рассказала, о чем врут женские журналы
Советы от Ульяны Супрун

Супрун рассказала, о чем врут женские журналы

Супрун рассказала, о чем врут женские журналы
Ульяна Супрун / Фото: УНИАН

Глава Минздрава развенчала мифы о фруктах 

14.08.18 134
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Не всех советов по употреблению фруктов нужно придерживаться. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Казалось бы, по употреблению фруктов не должно существовать никаких мифов. Впрочем, повсеместно можно встретить советы, когда и как их следует есть, например, в женских журналах или в различных блогах с советами", - отметила министр.

Глава Минздрава перечислила наиболее распространенные мифы о фруктах:

Миф №1. Фрукты нужно есть до обеда

"Совет, который часто можно встретить на страницах глянцевых женских изданий. Якобы после 14:00 употребление фруктов приводит к повышению содержания сахара в крови и замедлению метаболизма. Поэтому существует риск набрать лишний вес", - описала Супрун один из мифов.

Глава Минздрава подтвердила, что любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови, но нет никаких доказательств того, что уровень сахара повышается быстрее до 2 часов дня, чем в другое время суток. Скорость метаболизма зависит от интенсивности работы мышц, их доли в весе, возраста и работы эндокринной системы. Поэтому нет причины отказываться от фруктов во второй половине дня из боязни набрать лишние кило.

Миф №2. Фруктов можно есть сколько угодно

Фрукты очень полезны, но как и во многих вещах здесь должна быть мера. Фрукты содержат сахар - фруктозу или сахарозу. Фруктоза усваивается медленнее сахарозы и поэтому дольше. Поэтому усваивается в кишечнике. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы.

"Поэтому если вы съедите килограмм груш или винограда - рискуете получить не только много калорий, но и вздутие. Есть люди, которые вообще не способны усваивать фруктозу. Но также это не значит, что надо переходить на ягоды, потому что такая передозировка может грозить запором из-за обилия кожуры и косточек. Поэтому знайте меру", - пояснила Супрун.

Миф №3. Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи

По словам главы Минздрава, у этого мифа есть два основных аргумента: употребление фруктов с пищей замедляет пищеварение, что приводит к появлению дискомфорта и вздутия, и уменьшает их пользу.

Однако научных доказательств того, что употребление фруктов отдельно от пищи влияет на пищеварение, не существует. Напротив, витамин С и кислоты, которых много во фруктах, помогают усваивать железо и другие микроэлементы из еды.

Напомним, Министерство здравоохранения запустило информационную кампанию "В школу", в рамках которой будет давать советы родителям, как подготовить детей к началу учебного процесса.

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