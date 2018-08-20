Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Супрун советует чаще говорить "нет" и оставлять работу на работе
Советы от Ульяны Супрун

Супрун советует чаще говорить "нет" и оставлять работу на работе

Супрун советует чаще говорить "нет" и оставлять работу на работе
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Сохранение баланса между работой и личной жизнью поможет сохранить здоровье и силы

20.08.18 442
700

Сохранение баланса между работой и личной жизнью чрезвычайно важно для нашего здоровья. Советы, как его придерживаться, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Для многих работа - не только источник дохода, но и возможность для обучения и личного развития. Вместе с этим следует помнить, что когда работа и личная жизнь находятся не в равновесии - уровень стресса растет. Кроме того, люди, которые перерабатывают, склонны меньше следить за своим здоровьем, устают, недосыпают и часто питаются малопитательной пищей", - отметила Супрун.

В связи с этим глава Минздрава дала несколько советов, которые помогут поддерживать баланс между работой и личной жизнью:

Управляйте своим временем и реалистично оценивайте силы

Если нет времени и ресурсов - лучше отказаться или поручить другому рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Это поможет сэкономить время и качественно выполнить вашу работу. Также Супрун советует эффективно организовать бытовые задачи (стирка, уборка). Часто они отнимают много времени, которое можно было бы использовать более продуктивно.

Планируйте

Глава Минздрава советует вести список дел, которые нужно сделать на работе и дома. Эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела.

Учитесь говорить "нет"

Внимательно обдумывайте просьбы о выполнении дополнительных заданий. Выполнение просьб из чувства вины или обязательства может забрать ваше личное время, которое вы могли бы потратить на вещи, имеющие больший смысл для вас.

Делайте перерывы на работе

Супрун напоминает, что большинство людей могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. После этого значительно снижается умение обрабатывать информацию. Если же вас перебивают во время работы, то будет вдвое или даже втрое больше времени, чтобы вернуться к выполнению задания. Поэтому делите рабочее время на блоки с эффективными перерывами.

Оставляйте работу на работе

И.о. министра советует придумать своеобразные правила, когда работа и личная жизнь не должны пересекаться.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.

7
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Супрун рассказала, нужно ли покупать ребенку школьную формуСупрун рассказала, как бороться со стрессомСупрун рассказала о бесценной "пилюле", которая позволит уберечься от многих болезней
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10506
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 16869
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50487
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18434
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12522
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13440
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23509
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13428
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31072
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16699
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 3950 / 11736
  2. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 3448 / 3571
  3. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3259 / 3921
  4. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 3204 / 4174
  5. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 2976 / 3906
  6. Диггеры рассказали о серьезной аварии в киевском коллекторе 2873 / 3448
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2557 / 20779
  8. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 2145 / 2430
  9. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 2073 / 8067
  10. У голландцев новое увлечение: менять в паспортах имена на прозвища 1602 / 1804
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 21 / 11736
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13 / 50487
  3. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 11 / 1962
  4. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 3571
  5. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 8 / 4174
  6. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 7 / 3906
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 6 / 20779
  8. Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России 6 / 1095
  9. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 6 / 10506
  10. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 5 / 1282
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.