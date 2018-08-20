Супрун советует чаще говорить "нет" и оставлять работу на работе

Сохранение баланса между работой и личной жизнью чрезвычайно важно для нашего здоровья. Советы, как его придерживаться, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Для многих работа - не только источник дохода, но и возможность для обучения и личного развития. Вместе с этим следует помнить, что когда работа и личная жизнь находятся не в равновесии - уровень стресса растет. Кроме того, люди, которые перерабатывают, склонны меньше следить за своим здоровьем, устают, недосыпают и часто питаются малопитательной пищей", - отметила Супрун.

В связи с этим глава Минздрава дала несколько советов, которые помогут поддерживать баланс между работой и личной жизнью:

Управляйте своим временем и реалистично оценивайте силы

Если нет времени и ресурсов - лучше отказаться или поручить другому рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Это поможет сэкономить время и качественно выполнить вашу работу. Также Супрун советует эффективно организовать бытовые задачи (стирка, уборка). Часто они отнимают много времени, которое можно было бы использовать более продуктивно.

Планируйте

Глава Минздрава советует вести список дел, которые нужно сделать на работе и дома. Эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела.

Учитесь говорить "нет"

Внимательно обдумывайте просьбы о выполнении дополнительных заданий. Выполнение просьб из чувства вины или обязательства может забрать ваше личное время, которое вы могли бы потратить на вещи, имеющие больший смысл для вас.

Делайте перерывы на работе

Супрун напоминает, что большинство людей могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. После этого значительно снижается умение обрабатывать информацию. Если же вас перебивают во время работы, то будет вдвое или даже втрое больше времени, чтобы вернуться к выполнению задания. Поэтому делите рабочее время на блоки с эффективными перерывами.

Оставляйте работу на работе

И.о. министра советует придумать своеобразные правила, когда работа и личная жизнь не должны пересекаться.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.