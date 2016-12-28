Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом по быстрым шахматам среди мужчин. Перед последним туром на чемпионате мира в Дохе у пяти гроссмейстеров было по 10 очков. Об этом пишет LB.UA.

Иванчук завершил турнир победой и по дополнительным коэффициентам его выиграл, обойдя в том числе чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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В активе Иванчука 11 очков после 15-ти матчей, такое же количество очков у россиянина Александра Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Напомним, несколькими часами ранее украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди женщин.