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Главная » Стиль жизни » Спорт » Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Василий Иванчук / Фото: zik.ua

Украинец обошел действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена

28.12.16 40
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Украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом по быстрым шахматам среди мужчин. Перед последним туром на чемпионате мира в Дохе у пяти гроссмейстеров было по 10 очков. Об этом пишет LB.UA.

Иванчук завершил турнир победой и по дополнительным коэффициентам его выиграл, обойдя в том числе чемпиона мира Магнуса Карлсена.

В активе Иванчука 11 очков после 15-ти матчей, такое же количество очков у россиянина Александра Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Напомним, несколькими часами ранее украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди женщин.

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