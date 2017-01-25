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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Реал" ради мусульман в очередной раз изменил эмблему клуба

"Реал" ради мусульман в очередной раз изменил эмблему клуба

"Реал" ради мусульман в очередной раз изменил эмблему клуба
Новая и старая эмблемы "Реала"

Со всемирного известного логотипа "королевского клуба" был убран крест

25.01.17 28
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Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" решил изменить эмблему своего клуба.

Руководство "королевского" клуба заявило, что это было сделано ради укрепления популярности команды среди мусульман Европы и Ближнего Востока.

Как цитирует представителей клуба испанское издание "Marca", на которое ссылается РБК, на изменение логотипа пошли, чтобы "избежать любых форм непонимания и конфликтов в регионах, где основное население мусульмане".

По информации испанской прессы, такое требование выдвинула дистрибьюторская группа Marka, которая заключила пятилетний контракт с испанским грандом.

Ожидается, что группа будет заниматься продажей клубной атрибутики в таких странах, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман.

Отметим, что крест на эмблеме клуба присутствовал с 1920-го года. Он появился в знак того, что король Испании Альфонс XIII даровал команде свое величайшее покровительство.

"Мы должны быть осторожны со странами, где люди особенно чувствительны к продукции, на которой есть крест", - выступил с заявлением вице-президент компании Халед аль-Мхаири.

Это не первый раз, когда "Реал" убирал крест со своей эмблемы. Впервые это произошло три года назад, когда спонсором клуба был национальный банк Абу-Даби.

Напомним, ранее другой испанский клуб также ради мусульман убрал со своей эмблемы крест. "Барселона" сделала это, чтобы не разрушать выгодных отношений со спонсорским фондом, который располагается в Катаре. 



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