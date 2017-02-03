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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украина, не забив ни одного гола на Евро-2016, получила более 3,7 млн евро

Украина, не забив ни одного гола на Евро-2016, получила более 3,7 млн евро

Украина, не забив ни одного гола на Евро-2016, получила более 3,7 млн евро
Фото: 062.ua

Бонусы от УЕФА получат десять наших футбольных клубов

03.02.17 32
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УЕФА выделил 150 млн евро  клубам из всех 54 национальных ассоциаций, чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии футбольного Евро-2016.

Об этом сообщает официальный сайт европейского футбольного союза.

Украинские клубы получат в общей сложности  3 729 095 евро. Меньше всех заработала полтавская  "Ворскла" - всего 3 404 евро, а больше всех - донецкий "Шахтер" - 1 260 207 евро. Киевское "Динамо" разбогатеет на 1 253 797 евро.

Согласно принципу распределения прибыли, утвержденному Исполнительным комитетом УЕФА, 100 миллионов евро получат клубы, чьи футболисты выступали в финальной стадии Евро-2016. Оставшиеся 50 миллионов пойдут клубам, чьи игроки привлекались к отборочным матчам вне зависимости от того, вышли их сборные в финальный турнир или нет.

Так называемые выплаты солидарности получит рекордное количество клубов - 641. В их числе как европейские гранды, так и любительские команды.

Напомним, участие в Евро-2012 принесло клубам 100 миллионов евро. А по итогам Евро-2020 УЕФА планирует распределить между клубами уже 200 миллионов евро.

 

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