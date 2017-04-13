Китайцы покупают "Милан" за 740 млн евро

Итальянская компания Fininvest, принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, завершила сделку по продаже акций итальянского футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.
"Сегодня Fininvest завершила сделку по продаже своей доли "Милана", составляющей 99,93%, компании Sport Investment Lux", - говорится в пресс-релизе на сайте клуба.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы к вам приедем. Почему футбол способен объединить нацию
Сумма сделки составляет 740 млн евро. В нее включена задолженность клуба в размере 220 млн евро. Также новые владельцы пообещали выделить значительные средства для усиления команды.
В пятницу состоится собрание акционеров "Милана", на котором будут избраны новые руководители клуба.
Таким образом, завершена 31-летняя эпоха Берлускони в "Милане" - бизнесмен и политик приобрел клуб в 1986 году.
Напомним, английский "Манчестер Сити" готов выделить сумму в 120-150 миллионов евро на приобретение 18-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.