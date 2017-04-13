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Главная » Стиль жизни » Спорт » Китайцы покупают "Милан" за 740 млн евро

Китайцы покупают "Милан" за 740 млн евро

Китайцы покупают "Милан" за 740 млн евро
Сильвио Берлускони / Фото: calciomercato-milan.it

31-летняя эпоха Берлускони в "Милане" закончилась

13.04.17 211
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Итальянская компания Fininvest, принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, завершила сделку по продаже акций итальянского футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

"Сегодня Fininvest завершила сделку по продаже своей доли "Милана", составляющей 99,93%, компании Sport Investment Lux", - говорится в пресс-релизе на сайте клуба.

Сумма сделки составляет 740 млн евро. В нее включена задолженность клуба в размере 220 млн евро. Также новые владельцы пообещали выделить значительные средства для усиления команды.

В пятницу состоится собрание акционеров "Милана", на котором будут избраны новые руководители клуба.

Таким образом, завершена 31-летняя эпоха Берлускони в "Милане" - бизнесмен и политик приобрел клуб в 1986 году.

Напомним, английский "Манчестер Сити" готов выделить сумму в 120-150 миллионов евро на приобретение 18-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

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