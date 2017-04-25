Всемирная боксерская ассоциация (WBA) специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа создала уникальный чемпионский пояс. Об этом сообщается в Twitter организации.
На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.
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Personalized Super Champion #WBAbelt for @Klitschko vs @anthonyfjoshua by @SARTONK #JoshuaKlitchsko #WBAboxing #boxing #boxeo pic.twitter.com/ZkKf9xzAmE— WBA (@WBABoxing) 24 апреля 2017 г.
Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться.
В ближайшую субботу, 29 апреля, Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.
Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.
Напомним, кубинский супертяжеловес Луис Ортис намерен побороться за мировую корону и готов встретиться с победителем противостояния Владимира Кличко и чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа.