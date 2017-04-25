Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа создала уникальный чемпионский пояс. Об этом сообщается в Twitter организации.

На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.













Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться.

В ближайшую субботу, 29 апреля, Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.

Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли. Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.

Напомним, кубинский супертяжеловес Луис Ортис намерен побороться за мировую корону и готов встретиться с победителем противостояния Владимира Кличко и чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа.