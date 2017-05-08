Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца

Энтони Джошуа во время недавнего чемпионского боксерского боя с Владимиром Кличко думал в том числе и о выборе своим соперником неожиданного цвета своих спортивных трусов.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на английское издание The Sun.

Британский чемпион WBA/IBF в тяжелом весе раздумывал, почему Кличко решил боксировать с ним в серых трусах, хотя раньше предпочитал красные.

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"Почему Кличко в этот раз боксировал серых трусах? Я думал об этом весь бой. Обычно он предпочитает красные", – со ссылкой на Джошуа пишет The Sun.

По словам британца, он хочет подражать человеку, которого он победил, ведь тот доминировал в супертяжелом дивизионе в течение десяти лет.

"Я хочу достичь того, что сделал Кличко в течение десятилетия. Хочу сохранить титул, ведь далее уже идти некуда", - добавил Джошуа.

Напомним, после боя с Джошуа Кличко наложили девять швов.