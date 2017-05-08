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Главная » Стиль жизни » Спорт » Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца

Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца

Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца
Фото: BoxingScene

Британец хочет подражать человеку, которого победил

08.05.17 1105
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Энтони Джошуа во время недавнего чемпионского боксерского боя с Владимиром Кличко думал в том числе и о выборе своим соперником неожиданного цвета своих спортивных трусов.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на английское издание The Sun.

Британский чемпион WBA/IBF в тяжелом весе раздумывал, почему Кличко решил боксировать с ним в серых трусах, хотя раньше предпочитал красные.

"Почему Кличко в этот раз боксировал серых трусах? Я думал об этом весь бой. Обычно он предпочитает красные", – со ссылкой на Джошуа пишет The Sun.

По словам британца, он хочет подражать человеку, которого он победил, ведь тот доминировал в супертяжелом дивизионе в течение десяти лет.

"Я хочу достичь того, что сделал Кличко в течение десятилетия. Хочу сохранить титул, ведь далее уже идти некуда", - добавил Джошуа.

Напомним, после боя с Джошуа Кличко наложили девять швов.

 

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