Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Диего Симеоне решил остаться во главе "Атлетико"
Диего Симеоне решил остаться во главе "Атлетико"

Диего Симеоне решил остаться во главе "Атлетико"

Аргентинский специалист заявил о том, что он рад принимать участие в летнем предсезонном турнире

12.05.17 137
0000

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что остается во главе команды по завершении текущего сезона, несмотря на слухи о грядущем уходе.

Аргентинский специалист заявил о том, что он рад принимать участие в летнем предсезонном футбольном турнире Audi Cup, где также выступят "Ливерпуль" и "Бавария".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на GianlucaDiMarzio.com.

Наставник мадридской команды допустил, что в следующей кампании они станут соперниками его подопечных в Лиге чемпионов. Отметим, аргентинский специалист возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года. За это время он выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также два раза выводил коллектив в финал Лиги чемпионов.

Напомним, в среду, 10 мая, подопечные Симеоне уступили путевку в финал главного еврокубка Реалу, который прошел по сумме матчей со счетом 4:2.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Экс-капитан сборной Украины по футболу 9 мая был с георгиевской ленточкойПрезидент Федерации футбола Украины избран в Дисциплинарный комитет ФИФАВ финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ювентус"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9791
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14718
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11842
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6283
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3691
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4165
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4481
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3814
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3999
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3279
  1. ГП "Антонов" изменит форму собственности 4009 / 4389
  2. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 2530 / 3047
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 2104 / 3239
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1546 / 1806
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 1262 / 1959
  6. Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры 1251 / 1368
  7. Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 1208 / 1315
  8. Титушкам в Днипре за провокации заплатили по 600 грн, - полиция 1180 / 1327
  9. Соцсети отреагировали на перл Захарченко о "технологиях инопланетян" 1111 / 1246
  10. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 1038 / 1693
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 31 / 3239
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 18 / 1806
  3. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 15 / 828
  4. ГП "Антонов" изменит форму собственности 12 / 4389
  5. Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации 11 / 1035
  6. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 9 / 1693
  7. 72 конверта. Зачем писать письма украинским политзаключённым в России 6 / 141
  8. Электрическая гегемония. Как заставить Ахметова продавать электроэнергию дешевле 6 / 792
  9. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 65586
  10. Играют все. Как работает нелегальный игорный бизнес в Украине 6 / 1283
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.