Диего Симеоне решил остаться во главе "Атлетико"

Аргентинский специалист заявил о том, что он рад принимать участие в летнем предсезонном турнире

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что остается во главе команды по завершении текущего сезона, несмотря на слухи о грядущем уходе.

Аргентинский специалист заявил о том, что он рад принимать участие в летнем предсезонном футбольном турнире Audi Cup, где также выступят "Ливерпуль" и "Бавария".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на GianlucaDiMarzio.com.

Наставник мадридской команды допустил, что в следующей кампании они станут соперниками его подопечных в Лиге чемпионов. Отметим, аргентинский специалист возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года. За это время он выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также два раза выводил коллектив в финал Лиги чемпионов.

Напомним, в среду, 10 мая, подопечные Симеоне уступили путевку в финал главного еврокубка Реалу, который прошел по сумме матчей со счетом 4:2.