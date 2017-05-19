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Главная » Стиль жизни » Спорт » Одесса примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Одесса примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Одесса примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров
Иллюстративное фото

Событие запланировано на апрель 2018 года

19.05.17 63
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В 2018 году Одесса примет юниорский Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB. Об этом сообщил в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

Событие пройдет в апреле 2018 года в одесском Дворце спорта.

"Это первые в истории Одессы официальные соревнования по хоккею с шайбой… Мы вернули в наш город большой лед, открыв новую современную ледовую арену. Создали отделение по хоккею с шайбой на базе спортивной школы "Джинестра". Мы ежедневно совершенствуем спортивную инфраструктуру в городе, создавая условия для доступных занятий спортом", - написал Труханов.

Он добавил, что горсовет приложит все усилия, чтобы организовать проведение чемпионата на высоком уровне.

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