Одесса примет чемпионат мира по хоккею среди юниоров

В 2018 году Одесса примет юниорский Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IB. Об этом сообщил в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

Событие пройдет в апреле 2018 года в одесском Дворце спорта.

"Это первые в истории Одессы официальные соревнования по хоккею с шайбой… Мы вернули в наш город большой лед, открыв новую современную ледовую арену. Создали отделение по хоккею с шайбой на базе спортивной школы "Джинестра". Мы ежедневно совершенствуем спортивную инфраструктуру в городе, создавая условия для доступных занятий спортом", - написал Труханов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2018 года

Он добавил, что горсовет приложит все усилия, чтобы организовать проведение чемпионата на высоком уровне.