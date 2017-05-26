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Главная » Стиль жизни » Спорт » В ближайшее время может быть объявлено о матче-реванше Кличко и Джошуа

В ближайшее время может быть объявлено о матче-реванше Кличко и Джошуа

В ближайшее время может быть объявлено о матче-реванше Кличко и Джошуа
Фото: BoxingScene

Украинец и англичанин могут встретиться в ринге еще раз

26.05.17 355
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Промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил о том, что следующим соперником его клиента вероятнее всего будет украинец Владимир Кличко.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ со ссылкой на BoxingScene.

Хирн отметил, что никто так не хочет возвращения на ринг другого обидчика украинского боксера, Тайсона Фьюри, как его подопечный, чтоб провести с ним поединок. 

"О следующем бое для Джошуа будет объявлено в следующие три-четыре недели - скорее всего, его оппонентом будет Владимир Кличко", - отметил промоутер.

Напомним, Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца.

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