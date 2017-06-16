Донецкий "Олимпик" допущен в Лигу Европу

Имя своего будущего соперника донецкий клуб узнает 14 июля

Донецкий "Олимпик" получил разрешение участвовать в футбольной Лиге Европы в сезоне 2017/18 годов.

"После тщательной проверки этих документов мы подтверждаем, что "Олимпик" соответствует всем критериям согласно параграфу 4.01 регламента Лиги Европы сезона 2017/18", - цитирует письмо УЕФА официальный сайт "Олимпика".

Кроме того, в письме говорится, что в соответствии с параграфом 4.05 регламента, УЕФА допускает клуб к участию в Лиге Европы.

"Олимпик" начнет свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Имя будущего соперника донецкий клуб узнает 14 июля, а матчи будут сыграны 27 июля и 3 августа.

Опасения по поводу допуска "Олимпика" были связаны с возможным договорным матчем молодежной команды клуба, о чем говорил глава Комитета по этике и честной игры Франческо Баранка.

Напомним, Пхеньян и Сеул могут вместе провести чемпионат мира по футболу.