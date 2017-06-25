Сборную России по футболу подозревают в употреблении допинга перед Чемпионатом мира 2014 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подозревает всех игроков национальной сборной России в употреблении запрещенных препаратов перед Чемпионатом мира-2014. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

Всего, по информации издания, расследование проводится в отношении 23 футболистов из сборной 2014 года, и еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014.

Если будут найдены неопровержимые доказательства вины игроков, то сборная России может быть дисквалифицирована на ЧМ-2018, а турнир перенесут в другую страну.

"У ФИФА есть огромная ответственность за достижение разумного заключения по этим вопросам до того, как состоится Кубок мира", - сказал адвокат Дик Паунд, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и старейший действующий член Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции против России за возможные допинговые нарушения на зимних Олимпийских играх - 2014 должны быть утверждены не позднее октября текущего года.