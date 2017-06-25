ФИФА: У футболистов сборной РФ на Чемпионате мира 2014 допинг не обнаруживали

Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время Чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом сообщает Champion со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

"Все игроки, которые принимали участие в Чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

В организации сообщили, что все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне; та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017.

"ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований", - отметили в ФИФА.

Ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА подозревает всех игроков национальной сборной России в употреблении запрещенных препаратов перед Чемпионатом мира-2014.