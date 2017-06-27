Экс-капитан "Днепра" стал игроком чешского футбольного клуба

Многолетний игрок футбольного клуба "Днепр", покинувший команду по окончанию нынешнего сезона, Руслан Ротань стал игроком пражской "Славии". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
35-летний Ротань подпишет с этой командой контракт на один год.
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Ротань, который является рекордсменом "Днепра" по количеству проведенных матчей в официальных турнирах и был его капитаном, покинул клуб после того, как переживающая финансовые проблемы и лишенная большого количества очков за долги команда вылетела из украинской Премьер-лиги.