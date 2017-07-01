Усик будет драться в боксерской Лиге чемпионов

Победитель турнира получит призовые $10 миллионов и трофей Мохаммеда Али

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик подписал контракт с World Boxing Super Series и выступит в первом сезоне боксерской Лиги чемпионов.

Об этом в субботу, 1 июля, сообщается на официальном сайте соревнований.

"Усик стал четвертым обладателем чемпионского пояса, который выступит в турнире тяжеловесов, дополнив трио Мурата Гассиева (IBF), Майриса Бриедиса (WBC) и Юниера Дортикоса (WBA Regular). Также контракты подписали экс-чемпионы Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук", - отмечается в сообщении.

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Жеребьевка 1/4 финала World Boxing Super Series состоится 8 июля в Монако. Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале, финал - в мае.

Победитель турнира получит призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

Напомним, Усик вызвал на поединок чемпиона мира WBC Бриедиса.