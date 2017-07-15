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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинская синхронистка завоевала "бронзу" на чемпионате мира

Украинская синхронистка завоевала "бронзу" на чемпионате мира

Украинская синхронистка завоевала "бронзу" на чемпионате мира
Анна Волошина / Фото: Укринформ

Анна Волошина стала третьей в личном финале технической программы

15.07.17 24
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Представительница украинской школы синхронного плавания Анна Волошина 15 июля стала обладательницей бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает Укринформ.

25-летняя харьковчанка с результатом 91,9992 балла была третьей в личном финале технической программы.

Первое место судьи отдали Светлане Колесниченко из России (95,2036), второе – Они Карбонель из Испании (93,6534).

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