НХЛ окончательно лишила игроков Лиги возможности участия в Олимпиаде-2018

Игроки Национальной хоккейной лиги пропустят Олимпиаду впервые с 1998 года

Сильнейшая в мире Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь сезона-2017/18 без трехнедельной паузы под Олимпиаду. Об этом сообщает SportArena.

Таким образом, Лига еще раз подтвердила, что Олимпиада пройдет без представителей НХЛ.

"Нет никаких альтернативных календарей сезона. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 не является реальным вариантом. Думаю, в скором времени последует официальное заявление Международной федерации хоккея и отдельных стран по этому поводу", – отметил вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

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Ранее сообщалось, что весной НХЛ сделала специальное заявление, подтвердив, что договоренности с Олимпийским комитетом нет, поэтому зимой игроки Лиги не получат возможность отправиться на Игры в Южной Корее.

Игроки сильнейшей североамериканской хоккейной лиги мира неизменно участвовали в Олимпийских играх с 1998 года, когда соревнования проходили в японском Нагано.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане в феврале.