"Сработал закон бумеранга": американский хоккеист отправил в нокдаун чемпиона России (видео)

В матче Салават Юлаева из Уфы и Трактора (Челябинск) произошло четыре потасовки в течение нескольких минут. В одной из таких американский форвард Бадди Робинсон одним ударом отправил на лед защитника Григория Панина.

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В минувшую субботу, 2 марта, в рамках Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги) уфимский "Салават Юлаев" принимал дома челябинский "Трактор" и благодаря победе 4:1 сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1. Об этом сообщает "Матч ТВ".

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Третий период матча ознаменовался сведением личных счетов: четыре драки в течение нескольких минут. В одной из них американский форвард Бадди (Чарльз) Робинсон одним ударом отправил на лед защитника "Салавата" Григория Панина.

После игры главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин назвал действия американского хоккеиста самозащитой.

Первоначально в СДК КХЛ решили дисквалифицировать хоккеиста, но впоследствии ограничились денежным штрафом.

Экс-директор "Трактора" Андрей Баландин считает, что Робинсон должен извиниться перед Паниным за удар в лицо во время игры. По его словам, Панин не был готов к драке. Робинсон же перед ударом неожиданно сбросил перчатки и ударил.

"Он североамериканец и должен знать правила драки", — сказал Баландин, уточнив, что вначале хоккеисты договариваются, затем снимают перчатки, судьи предоставляют им место для выяснения отношений. И только после этого следует драка.

Бывший защитник "Сочи" Никита Щитов высказался о произошедшей потасовке. Он считает, что применительно к опытному защитнику клуба из Уфы сработал "закон бумеранга".

"С одной стороны, он быстро сбросил перчатки, перехитрил Панина", — объяснил Щитов. Робинсон несколько откатывался назад, показывая, что хочет сбросить перчатку, Панин же катился на него.

Бадди Робинсон ударил Григория Панина

"Следовало уже ожидать драку и просто позаботиться о своем здоровье", — добавил он.

Вместе с тем он назвал Панина опытным жестким игроком, у которого в карьере было достаточно случаев, когда он грубыми приемами не по правилам выносил соперников.

"Два года назад он травмировал Лукаша Седлака из "Трактора". Возможно, тут сработал закон бумеранга, и ему вернулось в ответ. Рано или поздно такое случается", — напомнил он.

Бадди Робинсон — бывший игрок НХЛ

32-летний Робинсон защищает цвета российского "Трактора" с сентября прошлого года, соглашение рассчитано до конца сезона 2023-24. В своей профессиональной карьере в НХЛ он играл за "Калгари Флеймз", "Чикаго Блэкхокс", "Анахайм Майтидакс".

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