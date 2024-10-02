ВСУ ликвидировали на войне в Украине российского хоккеиста из Перми: что известно (фото)

Хоккейный клуб "Молот" объявил о сборе средств семье погибшего 27-летнего Егора Сорокина. Детали смерти не сообщаются. Известно лишь, что россиянина застала смерть "в зоне проведения СВО".

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Силы обороны Украины ликвидировали российского хоккеиста Егора Сорокина, который принимал участие в боевых действиях. Оккупанту было 27 лет. О смерти оккупанта заявила пресс-служба хоккейного клуба "Молот" из Перми на странице в социальной сети "Вконтакте".

В то же время обстоятельства его гибели и место не раскрываются. В клубе, где Сорокин был воспитанником, ограничились краткой информацией о его смерти и объявлением сбора средств для помощи семье оккупанта.

Егор Сорокин с семьей Фото: Скриншот

"В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник "Молота" — Егор Сорокин. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора", — говорится в заметке на странице клуба.

Один из знакомых спортсмена отметил, что даже место захоронения погибшего пока остается неизвестным. Сообщается, что у Сорокина остались жена и маленькая дочь.

Один из фанатов клуба выразил несогласие с решением о сборе средств для семьи Сорокина: "Со всем уважением к погибшему, но не совсем понимаю, почему объявлен сбор денег", — написал он.

Фото: Скриншот

Напомним, 30 сентября в квадроцикл, на котором передвигался в районе Часового Яра российский военный корреспондент "Известий" Денис Кулага, попал украинский FPV-дрон. У пропагандиста — осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

27 сентября ВСУ ликвидировали 26-летнего российского оператора БпЛА Антона Выдру, который воевал в бригаде "Призрак", созданной в оккупированном Луганске.