ЗСУ ліквідували на війні в Україні російського хокеїста з Пермі: що відомо (фото)

Хокейний клуб "Молот" оголосив про збір коштів родині загиблого 27-річного Єгора Сорокіна. Деталі смерті не повідомляються. Відомо лише, що росіянина застала смерть "у зоні проведення СВО".

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Сили оборони України ліквідували російського хокеїста Єгора Сорокіна, який брав участь у бойових діях. Окупанту було 27 років. Про смерть окупанта заявила пресслужба хокейного клубу "Молот" з Пермі на сторінці в соціальній мережі "Вконтакте".

Водночас обставини його загибелі і місце не розкриваються. У клубі, де Сорокін був вихованцем, обмежилися короткою інформацією про його смерть та оголошенням збору коштів для допомоги родині окупанта.

Єгор Сорокін з сім'єю Фото: Скриншот

"У зоні проведення СВО загинув вихованець пермської школи хокею, ексзахисник "Молота" — Єгор Сорокін. Клуб висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Єгора", — йдеться в дописі на сторінці клубу.

Один зі знайомих спортсмена зазначив, що навіть місце поховання загиблого наразі залишається невідомим. Повідомляється, що в Сорокіна залишилися дружина та маленька донька.

Один із фанатів клубу висловив незгоду з рішенням про збір коштів для родини Сорокіна: "З усією повагою до загиблого, але не зовсім розумію, чому оголошено збір грошей", — написав він.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 вересня у квадроцикл, на якому пересувався в районі Часового Яру російський воєнний кореспондент "Известий" Денис Кулага, влучив український FPV-дрон. У пропагандиста — осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок.

27 вересня ЗСУ ліквідували 26-річного російського оператора БпЛА Антона Видру, який воював у бригаді "Призрак", що була створена в окупованому Луганську.