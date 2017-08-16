Легендарный ямайский спринтер восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт примет участие в выставочном матче легенд футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Sun.
Матч состоится 2 сентября на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
За "красных дьяволов" сыграют такие футболисты как Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк, Фил Невилл.
Среди игроков "Барселоны" будут Гаиска Мендьета, Эрик Абидаль, Мигель Анхель Надаль, Георге Попеску и Хулио Салинас.
Напомним, Роналду дисквалифицировали на пять игр.