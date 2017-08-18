Свитолина провалилась в Цинциннати

Украинку второй раз за год победила немка Гергес

Прима украинского тенниса Элина Свитолина во второй раз в этом году проиграла немке Юлии Гергес.

В апреле немка выиграла их дебютный очный поединок в рамках Кубка Федерации, и вот теперь украинка уступила ей в третьем раунде турнира в Цинциннати.

Хотя, как сообщают спортивные СМИ, для победы имела все шансы.

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В первом сете украинка имела два сетбола на подаче соперницы при счете 5:4 в свою пользу, но не реализовала их, а сразу после этого упустила и свою подачу, позволив Гергес забрать первый сет.

Во втором сете шанс заработать скрытый сетбол у Свитолиной появился в восьмом гейме при счете 4:3, но немка вновь отстояла свою подачу и вновь сразу после этого взяла подачу Элины, тем самым, получив возможность подать на победу, что в итоге успешно и сделала. В итоге 5:7, 4:6.

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