Теннисиста Долгополова заподозрили в проведении договорного матча

Подразделение организации Tennis Integrity Unit, занимающееся борьбой с возможными договорными матчами в теннисе, объявило о начале расследования поединка между бразильцем Тьягу Монтейро и украинцем Александром Долгополовым, состоявшегося в первом круге турнира ATP 250 в Уинстон-Сэйлеме. Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился победой Монтейро со счётом 6-3, 6-3. Изначально Монтейро, как и должно быть исходя из рейтинга и турнирных результатов, был явным аутсайдером - коэффициент на его победу был больше 3. Однако за несколько часов до начала матча Монтейро стал фаворитом. Подобная смена коэффициентов происходит в случаях, когда на победу одного из участников делают много крупных ставок. В результате часть букмекерских контор сняла этот матч с линии, то есть перестала принимать ставки.

"TIU получила сообщения касательно странной активности на ставках во время матча. Как и во всех подобных случаях, мы проведём расследование, оценим ситуацию и будем предпринимать соответствующие действия", — говорится в официальном заявлении Tennis Integrity Unit.

Отметим, что единственную предыдущую очную встречу между теннисистами выиграл в июле этого года именно Монтейро — в первом круге турнира в Гштаде, Швейцария.