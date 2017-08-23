Лучшим борцом в мире признан украинец Беленюк

Всемирный союз борьбы назвал украинского борца Жана Беленюка лучшим в мире в греко-римском стиле.

"Спасибо союзу за признание меня лучшим борцом по итогам 2016 года в мире. Спасибо всем, кто способствовал моим достижениям в этом году", - прокомментировал свою победу Беленюк в Instagram.

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"Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо, кто в меня верит и поддерживает", - добавил украинский борец.

Напомним, в 2017 году Беленюк пропустил чемпионат Европы и мира. Всего на счету украинца серебро Олимпиады-2016, золото чемпионата мира-2015, а также победы на двух чемпионатах Европы в 2014 и 2016 годах. Также в 2015 году Жан был назван лучшим борцом классического стиля.