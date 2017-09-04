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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Боруссия" внесла Ярмоленко в заявку на Лигу чемпионов УЕФА

"Боруссия" внесла Ярмоленко в заявку на Лигу чемпионов УЕФА

"Боруссия" внесла Ярмоленко в заявку на Лигу чемпионов УЕФА
Андрей Ярмоленко / Фото: facebook.com/BVB

Всего заявка немецкой команды состоит из 32 футболистов

04.09.17 13
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Атакующий полузащитник футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в заявку своего нового клуба – дортмундской "Боруссии" на Лигу чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Всего заявка немецкой команды состоит из 32 футболистов.

Заявка дортмундской "Боруссии", которая будут выступать в группе Н вместе с лондонским "Тоттенхэмом", мадридским "Реалом" и АПОЭЛом из столицы Кипра Никосии:

вратари – Роман Вайденфеллер, Доминик Райманн, Роман Бюрки, Айке Бансен;

защитники – Дан-Аксель Загаду, Невен Суботич, Марк Бартра, Джереми Тольян, Ян-Никлас Бесте, Сократис Папастатопулос, Лукаш Пищек, Рафаэл Геррейру, Марцель Шмельцер, Омер Топрак, Эрик Дурм, Тиль Шумахер;

полузащитники– Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Марио Гетце, Себастьян Роде, Махмуд Дахуд, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Гонcало Кастро, Юлиан Вайгль, Якоб Ларсен, Давид Зуэрлянд;

нападающие – Александер Исак, Пьер-Эмерик Обамеянг, Максимилиан Филипп, Янни Серра.

Напомним, первый матч на турнире дортмундцы проведут 13 сентября на выезде против "Тоттенхэма".

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https://www.dobovo.com/ru/
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