"Боруссия" внесла Ярмоленко в заявку на Лигу чемпионов УЕФА

Атакующий полузащитник футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в заявку своего нового клуба – дортмундской "Боруссии" на Лигу чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Всего заявка немецкой команды состоит из 32 футболистов.
Заявка дортмундской "Боруссии", которая будут выступать в группе Н вместе с лондонским "Тоттенхэмом", мадридским "Реалом" и АПОЭЛом из столицы Кипра Никосии:
вратари – Роман Вайденфеллер, Доминик Райманн, Роман Бюрки, Айке Бансен;
защитники – Дан-Аксель Загаду, Невен Суботич, Марк Бартра, Джереми Тольян, Ян-Никлас Бесте, Сократис Папастатопулос, Лукаш Пищек, Рафаэл Геррейру, Марцель Шмельцер, Омер Топрак, Эрик Дурм, Тиль Шумахер;
полузащитники– Нури Шахин, Андрей Ярмоленко, Марио Гетце, Себастьян Роде, Махмуд Дахуд, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Гонcало Кастро, Юлиан Вайгль, Якоб Ларсен, Давид Зуэрлянд;
нападающие – Александер Исак, Пьер-Эмерик Обамеянг, Максимилиан Филипп, Янни Серра.
Напомним, первый матч на турнире дортмундцы проведут 13 сентября на выезде против "Тоттенхэма".