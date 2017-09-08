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Главная » Стиль жизни » Спорт » В Испании подумывают проводить часть матчей Ла Лиги в Китае и США

В Испании подумывают проводить часть матчей Ла Лиги в Китае и США

В Испании подумывают проводить часть матчей Ла Лиги в Китае и США
Иллюстративное фото

Руководство чемпионата хочет развивать его международную привлекательность

08.09.17 16
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Руководство чемпионата Испании (Ла Лига) рассматривает возможность проведения нескольких матчей следующего сезона за пределами страны. Такую идею озвучил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Espana.

Подобные планы подразумевают проведение матчей в таких странах, как Китай и США, а нововведение может вступить в силу уже в следующем сезоне.

"Ла Лига - глобальный продукт и мы хотим развивать международную привлекательность чемпионата. В рамках этой цели мы обсуждаем возможность проведения некоторых матчей за пределами Испании. Они могут быть сыграны в Китае, США или еще где-то. Пока эта идея находится на ранней стадии, но руководство Ла Лиги поддерживает такую инициативу", - сказал Тебас.

Напомним, Кабмин направит 270 млн грн на строительство футбольных полей в регионах.

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