МОК окончательно определился со столицами Олимпийских игр 2024 и 2028 годах

Столицей летней Олимпиады 2024 года станет Париж, а Лос-Анджелес проведет летние Олимпийские игры 2028 года. Об этом говорится в официальном сообщении Международного олимпийского комитета, сообщает DW.

Решение о присуждении Парижу и Лос-Анджелесу права на проведение Олимпиад было принято единогласно на сессии МОК в столице Перу Лиме. Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 году.

Еще на внеочередной сессии в швейцарской Лозанне в июле МОК принял решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

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Была создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и национальных олимпийских комитетов Франции и США. Было решено, что если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК в Лиме будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года.