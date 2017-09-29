Фанат футбольного клуба "Барселона" прорвался на поле во время матча Лиги чемпионов между каталонцами и португальским "Спортингом" и поцеловал бутсу форварда Лионеля Месси. Видео появилось на YouTube-канале TheFinalWhistle HD.
Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.
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Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.