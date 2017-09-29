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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Прорвавшийся на поле фанат поцеловал Месси в бутсу
<span class="label red">Видео</span> Прорвавшийся на поле фанат поцеловал Месси в бутсу
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Видео Прорвавшийся на поле фанат поцеловал Месси в бутсу

Футболист особо не возражал

29.09.17 141
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Фанат футбольного клуба "Барселона" прорвался на поле во время матча Лиги чемпионов между каталонцами и португальским "Спортингом" и поцеловал бутсу форварда Лионеля Месси. Видео появилось на YouTube-канале TheFinalWhistle HD.

Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.

Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0.

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