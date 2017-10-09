"Манчестер Сити" готов побить рекорд "ПСЖ"

Руководство английского клуба "Манчестер Сити" намерено провести рекордный трансфер в истории мирового футбола, купив Лионеля Месси.
Как сообщает испанская пресса, англичане готовы заплатить рекордные 400 миллионов евро за переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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Действующее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитано до конца сезона-2017/18. По данным каталонского клуба, футболист уже согласовал новый контракт, однако официально информация подтверждена не была.
Напомним, в настоящее время рекордным считается переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". За форварда парижане заплатили 222 миллиона евро.