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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Манчестер Сити" готов побить рекорд "ПСЖ"

"Манчестер Сити" готов побить рекорд "ПСЖ"

"Манчестер Сити" готов побить рекорд "ПСЖ"
Фото из открытых источников

 Месси готовы купить за 400 млн евро

09.10.17 56
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Руководство английского клуба "Манчестер Сити" намерено провести рекордный трансфер в истории мирового футбола, купив Лионеля Месси.

Как сообщает испанская пресса, англичане готовы заплатить рекордные 400 миллионов евро за переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Действующее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитано до конца сезона-2017/18. По данным каталонского клуба, футболист уже согласовал новый контракт, однако официально информация подтверждена не была.

Напомним, в настоящее время рекордным считается переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". За форварда парижане заплатили 222 миллиона евро.

 

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