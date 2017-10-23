В Кличко все еще горит огонь

Украинец не хотел бы возвращаться на ринг ради поединка против представителя других единоборств

Украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил о том, что он не потерял интерес к боксу, но для возвращения на ринг ему нужна причина.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ со ссылкой на The Scottish Sun, в интервью которому бывший спортсмен отметил, что боксеры решаются возобновить карьеру по финансовым причинам, поскольку нередко многие из них терпят банкротства.

"Горит ли во мне огонь и есть ли у меня мотивация? Ответ на оба вопроса - да", - заявил Кличко.

Вместе с тем он добавил, что не хотел бы возвращаться на ринг ради поединка против представителя других единоборств. По его словам, у него есть много других интересов, которые его волнуют.

Напомним, Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира.