В Риге состоялся бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии - между Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком.
В поединке сошлись чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис).
Победу в бою завоевал Александр Усик. По очкам.
Бой носил статус объединительного, а победитель получил оба чемпионских пояса.
Более того, победитель этого боя выходит в финал WBSS, где в случае победы станет абсолютным чемпионом мира. Но, в случае поражения, отдаст все титулы своему сопернику по финалу.