МОК не пустил в Пхенчхан 15 россиян, которым арбитражный суд отменил дисквалификацию

Международный олимпийский комитет отказался приглашать на зимние Олимпийские игры в Пхечхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщает DW.

Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России. Однако независимая комиссия перепроверила каждый из случаев возможного употребления допинга индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов.

"Кроме того, комиссия заключила, что решение CAS не развеяло подозрений в применении допинга и не придало комиссии уверенности в том, чтобы считать 13 этих атлетов чистыми", - говорится в решении МОК.

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об их отстранении от Олимпийских игр в Пхенчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.