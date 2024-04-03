"В сговоре с украинской стороной": Захарова отреагировала на разговор главы МОК с пранкерами

По словам спикера МИД РФ, заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о сборе информации о российских спортсменах должно быть расследовано, иначе "весь олимпизм рассыплется".

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Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Украину в "выдавливании" российских спортсменов из международного спорта. Об этом пишет ТАСС.

"Бах рассказал, что оказывается находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях", — заявила Захарова.

По словам спикера дипломатического ведомства, в МОК обязаны расследовать заявление Баха, иначе "весь олимпизм рассыплется".

"Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны" – сказала Захарова.

Сбор информации о российских спортсменах: что сказал Бах

Как сообщает российский портал Sport24, пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом МОК Томасом Бахом, представившись "африканским политиком".

По данным издания, в ходе разговора Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за высказываниями в адрес российских спортсменов в интернете.

"Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие", — цитируют журналисты главу МОК.

Напомним, 19 марта представители исполнительного комитета МОК сообщили, что в Олимпийских играх 2024 позволят принять участие спортсменам и спортсменкам, которые являются гражданами РФ и Беларуси. Они будут выходить под нейтральным флагом в сопровождении нейтральной мелодии, созданной именно для этой цели.