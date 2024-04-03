"У змові з українською стороною": Захарова відреагувала на розмову глави МОК із пранкерами

За словами спікера МЗС РФ, заяву глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про збір інформації про російських спортсменів має бути розслідувано, інакше "весь олімпізм розсиплеться".

Related video

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова звинуватила президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха та Україну в "видавлюванні" російських спортсменів із міжнародного спорту. Про це пише ТАСС.

"Бах розповів, що, виявляється, перебуває у змові з українською стороною і наділив їх повноваженнями збирати інформацію на російських спортсменів, яка ляже в основу відмови атлетам із Росії брати участь у відповідних олімпійських заходах", — заявила Захарова.

За словами спікера дипломатичного відомства, у МОК зобов'язані розслідувати заяву Баха, інакше "весь олімпізм розсиплеться".

"Це ж змова чистої води, тільки змова не двох приватних осіб, а керівника міжнародної організації з однією країною з видавлювання третьої сторони", — сказала Захарова.

Збір інформації про російських спортсменів: що сказав Бах

Як повідомляє російський портал Sport24, пранкери Вован і Лексус поговорили з президентом МОК Томасом Бахом, представившись "африканським політиком".

За даними видання, під час розмови Бах заявив, що МОК просив українців стежити за висловлюваннями на адресу російських спортсменів в інтернеті.

"Якщо спортсмен з'являється десь із такими заявами, він не може брати участь в іграх. Ми також пропонували українській стороні, і не тільки пропонували, а й просили надати нам їхню інформацію про поведінку таких спортсменів або чиновників, у такому разі вони не зможуть узяти участь", — цитують журналісти главу МОК.

Нагадаємо, 19 березня представники виконавчого комітету МОК повідомили, що в Олімпійських іграх 2024 року дозволять узяти участь спортсменам і спортсменкам, які є громадянами РФ і Білорусі. Вони виходитимуть під нейтральним прапором у супроводі нейтральної мелодії, створеної саме для цієї мети.