В субботу на Олимпиаде будет разыграно 5 комплектов наград

В субботу в Пхенчхане будут определены первые чемпионы Олимпийских игр-2018 в пяти дисциплинах.
Об этом сообщается на официальном сайте Игр.
Первый чемпион будет определен в женских лыжных гонках - скиатлоне, на дистанции 15 км - по 7,5 км классическим и коньковым ходом.
Расписание финальных соревнований 10 февраля:
09.15 Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон. 7,5+7,5 км
13.00 Коньки. Женщины. 3000 м.
13.15 Биатлон. Женский спринт. 7,5 км.
14.20. Шорт-трек. Мужчины. 1 500 м. Финал.
15.35. Прыжки с трамплина. Мужчины. К-98. Личные соревнования.
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Также в этот день продолжатся предварительные соревнования по кёрлингу (микст), начнутся турниры по санному спорту (мужчины, одиночки), сноуборду (мужчины, слоупстайл, квалификация), шорт-треку (женщины, 500 м, квалификация; женщины, командная гонка, 3 000 м, квалификация) и хоккею (женщины, Япония - Швеция, Швейцария - Корея).
Напомним, в пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане стартовали Олимпийские игры.