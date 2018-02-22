Девушка украинского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко, российская фристайлистка Александра Орлова заявила, что он после победы на Олимпиаде-2018 намекнул ей на свадьбу.

Об этом девушка призналась КП в Украине.

Сначала Александра хранила интригу о том, что сказал ей Абраменко после победы, однако позже сдалась.

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"Признаюсь, он намекнул мне на то, чтобы я стала его женой. Сказал, что сильно меня любит. А еще в тот момент он мне подарил свой талисман, небольшой кулончик, который ему дали как победителю на одном из выступлений", - рассказала девушка.

Александр и Александра встречаются более двух с половиной лет. Познакомились они, по словам девушки, на спортивных соревнованиях в Сочи в 2015 году.

Напомним, Семеренко назвала причины провала украинских биатлонисток на Олимпиаде.