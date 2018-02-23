На церемонии закрытия Олимпиады флаг Украины понесет Абраменко

Фристайлист Александр Абраменко станет знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018. Об этом сообщил сам спортсмен изданию Спорт Экспресс в Украине.
"Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился", – сказал Абраменко.
Напомним, на Играх в Пхенчхане Абраменко завоевал "золото" в лыжной акробатике. После чего передал чемпионскую лыжу в Олимпийский музей Лозанны. Также украинец планирует выступить на следующих зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.