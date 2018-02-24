На Олимпиаде сегодня разыгрывают восемь комплектов наград

В субботу, 24 февраля, в предпоследний день XXIII зимних Игр в Пхенчхане определятся олимпийские чемпионы в лыжном спорте, сноубординге, конькобежном спорте и керлинге.

В сноубординге разыграют три комплекта наград в биг-эйре и параллельном слаломе, лыжники выступят в 50-километровом марафоне, горнолыжники - в смешанных командных соревнованиях, в конькобежном спорте состоятся женский и мужской масс-старты, а в матче за "золото" в мужском турнире по керлингу шведы сойдутся с американцами, сообщается на официальном сайте Олимпиады.

В бобслее пройдут первые два заезда экипажей-четверок, в женском керлинге состоится матч за "бронзу" Великобритания - Япония, в мужском хоккее за 3-е место поспорят Чехия и Канада.

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Украина будет представлена в сноубординге (Аннамари Данча - параллельный слалом).

Расписание 14-го дня Олимпиады-2018. Медальные дисциплины.

02.00 (по киевскому времени). Сноубординг. Женщины. Параллельный слалом.

02.27. Сноубординг. Мужчины. Параллельный слалом.

03.00. Сноубординг. Мужчины. Биг-эйр.

04.00. Горнолыжный спорт. Смешанные команды.

07.00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км, классический стиль с масс-старта.

08.35. Керлинг. Мужчины. Финал Швеция - США.

13.00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.

13.05. Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место Великобритания - Япония.

13.45. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт.

До 25 февраля в Пхенчхане разыграют 102 комплекта наград.