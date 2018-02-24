Российскую бобслеистку из-за допинга дисквалифицировали с Олимпиады

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, в допинг-пробе которой был найден запрещенный препарат триметазидин. Об этом пишет Медуза.
Результат Сергеевой и ее партнерши Анастасии Кочержовой, занявших 12 место на Олимпиаде в Пхенчхане, аннулирован.
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Напомним, 23 февраля в допинг-пробе Надежды Сергеевой было обнаружено запрещенное вещество. Спортсменка отказалась от вскрытия контрольной пробы и покинула олимпийскую деревню.
В Федерации бобслея России заявили, что доза запрещенного препарата в пробе Сергеевой была "совсем низкая". Представитель организации заметил, что это "сердечный препарат", который "обычно прописывают людям пожилого возраста"; Сергеевой врачи сборной это лекарство не прописывали.