Допинг мог быть в мясе. В Федерации скелетона и бобслея нашли причину позитивного теста Лидии Гунько

В Китае разрешается подкармливать животных запрещенными в спорте препаратами, а НОК Германии даже запретил своим спортсменам есть мясо на Олимпиаде.

Президент украинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич допускает, что запрещенный препарат, за который временно отстранили от соревнований бобслеистку Лидию Гунько, содержался в китайском мясе. Об этом сообщает Суспільне.Спорт.

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Президент федерации отмечает, что аналогичное вещество, которое обнаружилось по результатам допинг-тестирования Лидии Гунько, было найдено и в допинг-пробе иранского горнолыжника Хуссейна Савеха-Шемшаки, который стал первым дисквалифицированным олимпийцем на пекинской Олимпиаде.

По его словам, в перерыве между тестами — с 10 по 14 февраля — Лидия перед соревнованиями ела мясо.

Гераскевич ссылается на то, что немецкий Национальный олимпийский комитет советовал своим спортсменам воздержаться от употребления мяса на Олимпиаде из-за того, что в Китае разрешается подкармливать животных запрещенными в спорте препаратами.

Президент федерации пообещал бороться за Гунько потому, что другая ее допинг-проба, взятая 10 февраля, не показала наличие допинга.

"В таких ситуациях спортсмен самый бесправный… Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться", — сказал Гераскевич, добавив, что он уверен в том, что спортсменка ничего не употребляла, потому что "в этом нет смысла".

Напомним, что результат анализа на наличие запрещенных веществ показал, что в организме украинской бобслеистки Лидии Гунько нашли метаболит более активной формы тестостерона. Вещество повышает выносливость и способствует наращиванию мышечной массы. Спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее Фокус сообщал, что украинская лыжница Валентина Каминская назвала свою дисквалификацию за допинг "выстрелом в упор из ядерного орудия". По этой причине спортсменка заявила, что завершает спортивную карьеру.