Допінг міг бути у м'ясі. У Федерації скелетону та бобслею знайшли причину позитивного тесту Лідії Гунько

У Китаї дозволяється підгодовувати тварин забороненими у спорті препаратами, а НОК Німеччини навіть заборонив своїм спортсменам їсти м'ясо на Олімпіаді.

Президент української федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич припускає, що заборонений препарат, за який тимчасово усунули від змагань бобслеїстку Лідію Гунько, утримувався в китайському м'ясі. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

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Президент федерації зазначає, що аналогічна речовина, яка виявилася за результатами допінг-тестування Лідії Гунько, була знайдена і в допінг-пробі іранського гірськолижника Хусейна Савеха-Шемшакі, який став першим дискваліфікованим олімпійцем на пекінській Олімпіаді.

За його словами, у перерві між тестами – з 10 по 14 лютого – Лідія перед змаганнями їла м'ясо.

Гераскевич посилається на те, що німецький Національний олімпійський комітет радив своїм спортсменам утриматися від вживання м'яса на Олімпіаді через те, що в Китаї дозволяється підгодовувати тварин забороненими у спорті препаратами.

Президент федерації пообіцяв боротися за Гунько тому, що інша допінг-проба, взята 10 лютого, не показала наявність допінгу.

"У таких ситуаціях спортсмен найбезправніший... Плюс це дуже дорого коштує, але ми боротимемося", — сказав Гераскевич, додавши, що він упевнений у тому, що спортсменка нічого не вживала, тому що "в цьому немає сенсу".

Нагадаємо, що результат аналізу на наявність заборонених речовин показав, що в організмі української бобслеїстки Лідії Гунько знайшли метаболіт більш активної форми тестостерону. Речовина підвищує витривалість та сприяє нарощуванню м'язової маси. Спортсменку тимчасово усунули від участі в Олімпіаді-2022.

Раніше Фокус повідомляв, що українська лижниця Валентина Камінська назвала свою дискваліфікацію за допінг "пострілом в упор з ядерної зброї". З цієї причини спортсменка заявила, що завершує спортивну кар'єру.