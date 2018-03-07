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Главная » Стиль жизни » Спорт » Спортсмену из ЮАР накануне соревнований попытались отпилить ноги

Спортсмену из ЮАР накануне соревнований попытались отпилить ноги

Спортсмену из ЮАР накануне соревнований попытались отпилить ноги
Фото: facebook.com/mhlengi.gwala

Врачи говорят, что пострадавший сможет ходить, но не скоро

07.03.18 184
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Во время тренировки южноафриканского триатлониста Мхленги Гуалы на него напали неизвестные люди и попытались отрезать ему ноги бензопилой. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Партнер Гуала по тренировкам Сэндайл Шейндж сообщил, что сейчас 26-летний спортсмен находится в больнице и что его травмы серьезны, но не опасны для жизни.

Трое неизвестных напали на спортсмена рано утром 6 марта в Дурбане, третьем по числу населения городе Южно-Африканской Республики, во время тренировочного заезда на велосипеде.

Нападавшие успели поранить пилой обе ноги триатлониста, прежде чем ему удалось от них оторваться.

Пресс-секретарь полиции Нкобайл Гуала сообщил, что уголовное дело открыто по статье "покушение на убийство".

"Он думал, что его хотят ограбить, остановился и отдал им свой телефон. Но они не хотели ни его телефон, ни часы, ни велосипед", – рассказал Шейндж.

Он поделился и жуткими подробностями произошедшего: "Его затащили в кусты на обочине, схватили пилу и начали отпиливать ноги. Когда добрались до кости, пила застряла, так как была не слишком острой. Тогда они принялись за вторую ногу".

"Врачи сказали ему, что ногу можно спасти и что он снова сможет ходить, но путь до выздоровления будет долгим", – поделился Шейндж.

Южноафриканский триатлонист Генри Шуман, завоевавший бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м году, у себя в Twitter назвал этот инцидент совершенно отвратительным.

В этом месяце Гуала должен был участвовать в национальном чемпионате Южной Африки по триатлону.

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