Паралимпиада в Пхенчхане: в первый день украинцы завоевали пять медалей

Наши биатлонисты завоевали "золото", "серебро" и три "бронзы"

По итогам первого дня Паралимпиады в Пхенчхане украинские биатлонисты Людмила Ляшенко, Игорь Рептюх, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли нашей сборной пять медалей. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Людмила Ляшенко выиграла "бронзу" в гонке на 6 км (стоя), уступив россиянкам Екатерине Румянцевой и Анне Милениной, выступающим под нейтральным флагом.

Игорь Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). "Золото" получил француз Бенджамин Девиет, а "серебро" - спортсмен из Канады Марк Арендц.

Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) в спринте среди женщин с проблемами зрения завоевала серебряную медаль, уступив Михайлине Лысовой, выступающей под нейтральным флагом.

Виталий Лукьяненко принес нашей сборной "золото" в биатлонном спринте на 7,5 км среди спортсменов с нарушениями слуха. В этом же соревновании Анатолий Ковалевский получил бронзовую медаль.

Всего в копилке Украины 5 медалей. По итогам первого дня украинская сборная находится на 4 месте в общем зачете, после США, Франции и команды нейтральных атлетов.

Напомним, Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта. Игры продлятся 9 дней. Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.