Болельщики английского "Ливерпуля" прямо на борту самолета репетируют, распевая песни и танцуя.

На видео, распространяемом в соцсетях, видно и слышно, как английские фанаты прыгают, поют и выкрикивают речевки на подлете к Киеву.

Напомним, 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет футбольный турнир испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". По разным оценкам ожидается прибытие от 30 до 100 тысяч гостей. Охранять порядок будут более 10 тыс. правоохранителей. В их числе 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и даже полицейские из Великобритании.

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Ранее Фокус сообщал, что движение транспорта в Киеве в дни проведения финала Лиги Чемпионов будет ограничено. Автолюбителям советуют в эти дни пользоваться общественным транспортом, хотя даже некоторые станции метро будут временно перекрыты.