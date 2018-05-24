Один сломал, другой потерял. 7 курьёзных приключений футбольных кубков

В мире спорта случается всякое. Драки, договорные матчи, нечестное судейство, подтасовка жеребьёвок, использование допинга. Проведение в Киеве финала Лиги чемпионов также не обошлось без скандалов. Кроме проблем с логистикой и высокой стоимости аренды шумиху вызвали "приключения" кубка Лиги чемпионов, который успели освятить в церкви и с которым попозировали друзья и родственники главы ФФУ. Впрочем, это ещё цветочки. Фокус подобрал 7 случаев, когда футбольные трофеи ломались, терялись и похищались.

Кубок Испании, который упал

В 2011 году главную награду испанского чемпионата выиграл клуб "Реал Мадрид", победив "Барселону" чудом и с минимальным отрывом. Игрокам команды вручили совершенно новенький кубок, изготовленный мадридским ювелиром Фредерико Алегре. Совершенно новенький, поскольку старый кубок был подарен предыдущему чемпиону Испании – клубу "Севилья", в честь победы национальной сборной на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР. После матча в Мадриде было повсеместное празднование во главе с футболистами, колесившими по улицам на крыше клубного автобуса. В какой-то момент защитник "Реала" Серхио Рамос выронил 15-килограммовый трофей. Под колёсами автобуса кубок безнадёжно помялся.

Кубок мира, который украли дважды

В 1966 году чемпионат мира по футболу принимала Великобритания. По этому случаю в Лондоне была устроена выставка, на которой представили и кубок, предназначавшийся победителю. Прямо с выставки его и украли, и грабителя не могли найти, несмотря на все усилия Скотленд-Ярда. Через неделю житель Лондона Дэвид Корбетт, который работал матросом на барже, прогуливался с собакой. Уже возле дома пёс по имени Пиклс унюхал газетный свёрток. В нём оказался кубок. Корбетта поначалу обвиняли в грабеже, однако у него оказалось алиби, а Пиклс стал звездой британского телевидения и рекламы. Кубок вернули федерации футбола, и его в 1966-м получила сборная Англии, которая обыграла немцев.

В 1983 году Кубок мира привезли на выставку в Бразилию. Из здания Бразильской футбольной конфедерации, его выкрал банкир Серхио Перейра и два его сообщника. Они предлагали присоединиться и "медвежатнику", чтобы он вскрыл сейф, но тот отказался — из родственных соображений, потому что его брат умер от сердечного приступа, когда Бразилия выиграла чемпионат в 1970 году. Тем не менее кража состоялась, преступников поймали, осудили, вынесли приговор, однако они сбежали из-под стражи. Сам трофей так и не нашли, сохранилась лишь его копия, которую сделали в спешном порядке после первого похищения кубка.

Кубок Лиги Европы, который быстро вернулся

В апреле этого года УЕФА проводила партнёрское мероприятие в Мексике, где выставлялся кубок Лиги Европы. После мероприятия оказалось, что кубок стащили из машины, в которой его должны были перевозить. Но полиция Мехико буквально за пару часов нашла трофей, он оказался неповреждённым. 16 мая в финале Лиги Европы победил испанский клуб "Атлетико Мадрид", который и получил кубок.

Кубок "Виктория", который полвека был заброшен

Первым трофеем, которым в 1903–1944 гг. награждали победителей чемпионата Германии, был кубок "Виктория" со скульптурным изображением древнеримской богини победы. В последний раз его получил футбольный клуб "Дрезден" в 1944 году, однако в военной круговерти он был утерян. По одной версии, его каким-то образом заполучил фанат футбола из Берлина, и когда к городу подступала советская армия, он припрятал трофей в своём подвале для угля. После войны оказалось, что подвал отошёл к восточной части города, и только после падения Берлинской стены этот человек смог забрать "Викторию" и передать футбольной ассоциации. По другой версии, кубок хранило руководство Восточной Германии. Как бы то ни было, он вернулся законным владельцам, и с 2015 года находится в Музее футбола в Дортмунде. А победителям Бундеслиги с 1964 года вручают другой кубок — Щит чемпиона.

Кубок Джакарты, который украли смешно

Этот футбольный чемпионат проводится в Индонезии, и обычно в нем выступают локальные, азиатские команды. Однако в 1975 году проводилось специальное мероприятие, Кубок трёх десятилетий, в честь 30-летия провозглашения независимости страны. В этом чемпионате участвовали команды со всего мира, в том числе советский ФК "Днепр", португальская "Бенфика". Но титул чемпиона достался аргентинскому клубу "Розарио Централь", как и кубок из двух килограммов золота, украшенный драгоценными камнями. Футболисты привезли трофей на родину и выставили в помещении клуба. Оттуда его кто-то и украл, причём заменил кубок самоделкой из глянцевой бумаги, усыпанной блёстками, вероятно, в надежде, что подмену не заметят. Через десять лет кубок нашли — он был почти целым, за вычетом нескольких камней, и вернули в клуб. Но похититель так и остался неизвестным.

Кубок УЕФА, который стал жертвой пранкера

У голландского клуба "ПСВ Эйндховен" славная история, множество побед, в том числе и титул чемпиона Кубка УЕФА 1975 года, который ныне известен как Лига Европы. В соответствии с правилами тех лет, клуб, завоевавший трофей, мог хранить его у себя один год, но имел право оставить на память реплику кубка в 4-5 раза меньше 15-килограммового оригинала.

Реплика кубка за победу 1975 года много лет хранилась в клубном музее на домашнем стадионе Philips. А в 2000 году трофей пропал, и никаких следов воришки не нашли. Через год по голландскому телевидению показывали ток-шоу на тему футбольных артефактов, в нём участвовали бывший игрок "ПСВ" Стен Валкс и стендап-артист Тео Маасен. Во время шоу Маасен вдруг вытянул из рюкзака кубок УЕФА и рассказал, что стянул его в шутку во время съёмок на стадионе. Но клуб шутку не понял и подал на комика в суд — ему присудили несколько часов общественных работ.

Конечно, подобные истории происходят в разных видах спорта и в разных странах. И наш скандал с тем, что кубок пошёл гулять по рукам, — это в первую очередь повод для радости. Ведь его могли и сломать, и потерять. Могли, но не стали этого делать.